Uşak’ta sabotaj şüphesi

UŞAK'IN Karahallı ilçesine bağlı Kavaklar ve Paşalar Köyleri arasında yaklaşık 8 kilometrelik alanda henüz bilinmeyen bir sebepten 4 farklı noktada yangın çıktı. 4 yangın birden çıkması sobotaj ihtimalini güçlendirdi. Dumanları fark eden vatandaşlar, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı. İhbarlar doğrultusunda yangın yerlerine 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 iş makinası yönlendirilirken jandarma ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı sevk edildi. Ekipler, çıkan yangınların 2'si ormanlık alan olurken 1'i meşelik 1'inin ise otluk alan olduğu belirledi. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yangınlar fazla büyümeden kontrol altına alındı.

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