  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak’ta sabotaj şüphesi

Uşak’ta sabotaj şüphesi

Uşak’ta sabotaj şüphesi

24.8.2021

UŞAK'IN Karahallı ilçesine bağlı Kavaklar ve Paşalar Köyleri arasında yaklaşık 8 kilometrelik alanda henüz bilinmeyen bir sebepten 4 farklı noktada yangın çıktı. 4 yangın birden çıkması sobotaj ihtimalini güçlendirdi. Dumanları fark eden vatandaşlar, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı. İhbarlar doğrultusunda yangın yerlerine 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 iş makinası yönlendirilirken jandarma ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı sevk edildi. Ekipler, çıkan yangınların 2'si ormanlık alan olurken 1'i meşelik 1'inin ise otluk alan olduğu belirledi. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yangınlar fazla büyümeden kontrol altına alındı.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak’ta sabotaj şüphesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.