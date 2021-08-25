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Uşak'ta havalar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde Uşak’ta havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı.Yapılan açıklamada başta yaşlı, çocuk ve kronik hastaların saat 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Uşak'ta havalar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
İHA

25.08.2021, 16:07 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021, 16:08

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 5.Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, önümüzdeki 5 gün hava sıcaklıklarının mevsim normalinden 5 ila 7 derece arasında daha yüksek olacağı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Bölge Tarım ve Uyarı Merkezimizde yaptığımız son değerlendirmelere göre 26 Ağustos 2021 Perşembe gününden itibaren Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar'da 34-36, Denizli'de 36-38, Uşak'ta 32-34 derece civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca yapılan açıklamada başta yaşlı, çocuk ve kronik hastaların saat 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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