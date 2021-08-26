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Haberler Uşak Evin bodrumunu tarlaya çevirip kenevir yetiştirdi

Evin bodrumunu tarlaya çevirip kenevir yetiştirdi

Uşak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu imalathanesine çevrilen evde ekili halde 589 hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evin bodrumunu tarlaya çevirip kenevir yetiştirdi
İHA

26.08.2021, 16:14

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde bir evin bodrum katında uyuşturucu imalathanesine çevrildiği bilgisine ulaştı.

Bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, ekili halde 589 hint keneviri, 19 adet reflektör, 9 adet havalandırma motoru, 6 adet havalandırma borusu, 5 adet havalandırma filtresi, 32 adet elektrik piriz sistemi, 19 adet elektrik sigortası, 1 adet içi alüminyum folyo ile kaplı kabin, 36 adet ampul, 14 adet sıvı gübre, 7 adet termostatlı saat, su sertlik ölçüm cihazı, 100 metre elektrik kablosu, 2 adet havalandırma sistemi için kullanılan damacana, 10 adet alüminyum kablo kanalı ele geçirildi.

Yapılan operasyonda M.K. ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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