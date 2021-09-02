  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'ta arının soktuğu adam öldü

Uşak'ta arının soktuğu adam öldü

Uşak’ta arının soktuğu adam öldü

2.9.2021

UŞAK'TA tarlada çalıştığı sırada arı sokan kişi, hastanede öldü. İbrahim Erdoğan (35), merkeze bağlı Koyunbeyli köyündeki tarlasında sulama hortumlarını değiştirdiği sırada fenalaştı. Arı soktuğu öğrenilen adam ambulansla Uşak Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta arının soktuğu adam öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.