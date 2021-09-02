Uşak’ta arının soktuğu adam öldü

UŞAK'TA tarlada çalıştığı sırada arı sokan kişi, hastanede öldü. İbrahim Erdoğan (35), merkeze bağlı Koyunbeyli köyündeki tarlasında sulama hortumlarını değiştirdiği sırada fenalaştı. Arı soktuğu öğrenilen adam ambulansla Uşak Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı
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