Fabrikada çalışırken elektrik akımına kapıldı

UŞAK'TA elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Olay Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bayram Gezerov (27) fabrikada iplik yükleme işlemi sırasında bant demirini tutunca elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle yüksekten beton zemine düşen Gezerov hastanede hayatını kaybetti.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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