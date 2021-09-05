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Haberler Uşak FETÖ davasında 20 kadına ceza yağdı

FETÖ davasında 20 kadına ceza yağdı

FETÖ davasında 20 kadına ceza yağdı

5.9.2021

UŞAK'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "kadın yapılanması" kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 26 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının katıldığı davanın son duruşmasında sanıklar ile avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmaları dinlendi. Sanıkların son sözlerini soran ve daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 17 sanık ile tutuklu yargılanan 3 sanık olmak üzere toplam 20 sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verirken, 6 sanık ise beraat etti. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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