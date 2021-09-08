UŞAK'TA dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza Kaşbelen Köyü'nde meydana geldi. Selvioğlu Köyü'ne doğru ilerleyen otomobil, Kuşoğlan Mahallesi yakınlarında B.Ö'nün kontrolü kaybetmesi sonucunda dereye düştü. Kazada yaralanan B.Ö, N.K. ve G.D. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
MURAT ŞENBAKLAVACI
Kontrolü kaybedince dereye uçtu: 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.