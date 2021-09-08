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Haberler Uşak Kontrolü kaybedince dereye uçtu: 3 yaralı

Kontrolü kaybedince dereye uçtu: 3 yaralı

Kontrolü kaybedince dereye uçtu: 3 yaralı

8.9.2021

UŞAK'TA dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza Kaşbelen Köyü'nde meydana geldi. Selvioğlu Köyü'ne doğru ilerleyen otomobil, Kuşoğlan Mahallesi yakınlarında B.Ö'nün kontrolü kaybetmesi sonucunda dereye düştü. Kazada yaralanan B.Ö, N.K. ve G.D. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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