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Uşak'ta kahvehanede dehşet anları! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan bir kahvehande henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tabancayla ateş etmesi üzerine 2 kişi yaralandı.

Uşak’ta kahvehanede dehşet anları! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
AA

08.09.2021, 09:42

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu kenarındaki kahvehanede İ.D, K.K. ve İ.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan İ.D. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, K.K. ise özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri İ.Ş'yi gözaltına aldı.

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