Uyuşturucu bir ‘Gül’ü daha hayattan kopardı

Son paylaşımında 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazan Uşaklı güzellik uzmanı Gülseda Karagülle, Antalya'da erkek arkadaşıyla kaldığı evde uyuşturucudan öldü. Üzücü olay geçtiğimiz gün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726. Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. 15 gün önce erkek arkadaşının evine tatil için giden güzellik uzmanı Gülseda Karagülle, akşam eğlendikten sonra arkadaşı ile eve geri döndü. Arkadaşı sabah kalktığında genç kızın yatakta hareketsiz yattığını fark ederek, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Karagülle'nin uyuşturucu kullandığı ve evinde de bir miktar uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Genç kızın ölmeden bir gün önce sosyal medya hesabındaki paylaşımında 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı dikkat çekti. Genç kızlarını tatil için Antalya'ya gönderen ailesi, ani ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Gülseda Karagülle'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gülseda Karagülle'nin cenazesi önceki sabah Uşak'ın Banaz ilçesindeki Şehitler Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Banaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İHSAN KARATAŞ