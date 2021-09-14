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Uşak'ta şüpheli araçtan 1442 adet uyuşturucu hap çıktı

Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bin 442 adet sentetik ecza hap, 20 ecstacy, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içindeki 3 şahıs ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak’ta şüpheli araçtan 1442 adet uyuşturucu hap çıktı
İHA

14.09.2021, 17:02 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021, 17:06

Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada. bin 442 adet sentetik ecza hap, 20 ecstacy, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken araç içindeki 3 şahıs da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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