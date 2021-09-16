Uşak’ta bir araçtan 1462 adet hap çıktı

UŞAK İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada bin 442 adet sentetik ecza hap, 20 ecstacy ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç içindeki 3 şahıs da gözaltına alındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI