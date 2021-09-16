UŞAK İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada bin 442 adet sentetik ecza hap, 20 ecstacy ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç içindeki 3 şahıs da gözaltına alındı.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
Uşak’ta bir araçtan 1462 adet hap çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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