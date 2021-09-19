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Haberler Uşak 11 yaşındaki çocuk kazada can verdi

11 yaşındaki çocuk kazada can verdi

11 yaşındaki çocuk kazada can verdi

19.9.2021

UŞAK'IN Sivaslı ilçesinde 11 yaşındaki Okay Çakı motosikletine minibüsün çarpması sonucu kazada hayatını kaybetti. Kaza, Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı kasabasında meydana geldi. Uşak'tan Denizli yönüne giden C.A. (57) yönetimindeki 20 F 1171 plakalı minibüs, Pınarbaşı beldesinde kavşaktan yola çıkan Okay Çakı'nın kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü C.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Küçük çocuğa mezar olan ve daha önce birçok ölümlü kazanın meydana geldiği kavşakta toplanan grup, yolu trafiğe kapatarak önlem alınmasını istedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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