Kendi yaptığı alkolden içti hayatı söndü

Uşak'ta yaşayan Celil Budak (35), ucuz olduğu için evde metil alkolle rakı imalatına başladı. Budak, geçtiğimiz pazartesi günü evinde kendi yaptığı rakıyı içti. İçtiği sahte alkolden zehirlenen ve komaya giren Budak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastanede makineye bağlı olarak yaşam savaşı veren Budak'ın beyin ölümü gerçekleşti. Budak'ın hastanede son nefesini vermesinin ardından ailesi yasa boğuldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE