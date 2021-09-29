Usak’ta 2 araç çarpıstı 5 kisi hastanelik oldu

UŞAK'TAKİ kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. B.B. (31) yönetimindeki 64 ABP 166 plakalı otomobil, Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda, önündeki Mustafa Metin'in (35) kullandığı 64 HC 981 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araç refüje çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile Fatma Metin (30), Yağmur Metin (2) ve Niğda Metin (3) ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI