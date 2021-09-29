  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Usak’ta 2 araç çarpıstı 5 kisi hastanelik oldu

Usak’ta 2 araç çarpıstı 5 kisi hastanelik oldu

Usak’ta 2 araç çarpıstı 5 kisi hastanelik oldu

29.9.2021

UŞAK'TAKİ kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. B.B. (31) yönetimindeki 64 ABP 166 plakalı otomobil, Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda, önündeki Mustafa Metin'in (35) kullandığı 64 HC 981 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araç refüje çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile Fatma Metin (30), Yağmur Metin (2) ve Niğda Metin (3) ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Usak’ta 2 araç çarpıstı 5 kisi hastanelik oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.