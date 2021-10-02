  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak İzmir'e düğüne geliyorlardı! Uşak'ta minibüs şarampole devrildi; 11 yaralı

İzmir'e düğüne geliyorlardı! Uşak'ta minibüs şarampole devrildi; 11 yaralı

Son dakika... Hatay'dan İzmir'e düğün için giden minibüs Uşak'ta şarampole devrildi. Kazada 11 kişi hafif yaralandı. Öte yandan ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’e düğüne geliyorlardı! Uşak’ta minibüs şarampole devrildi; 11 yaralı
İHA

02.10.2021, 12:55

Son dakika edinilen bilgilere göre Hatay'dan İzmir'e düğün için giden F.K. kontrolündeki 31 C 4115 kontrolündeki minibüs, Ankara - Uşak Karayolu Çarıkköy Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi çevre hastanelere kaldırılırken yaralıların durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Öte yandan ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'e düğüne geliyorlardı! Uşak'ta minibüs şarampole devrildi; 11 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.