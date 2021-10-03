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Haberler Uşak Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçaklamışlardı! O trafik magandaları serbest kaldı

Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçaklamışlardı! O trafik magandaları serbest kaldı

Uşak'ta geçtiğimiz günlerde tartıştıkları sürücüyü yol verme tartışması sonucu defalarca bıçaklayarak yaralayan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçaklamışlardı! O trafik magandaları serbest kaldı
İHA

03.10.2021, 10:01 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021, 10:49

Olay, 30 Eylül Cuma günü Ankara-İzmir Karayolu üzerindeki özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. otomobiliyle seyrederken yol verme konusunda başka bir araçtaki C.G. (20) ve A.G. (13) ile tartıştı. Özel hastanenin önüne gelindiğinde araçlardan inen şahısların tartışması yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada Y.Ş., C.G. ve A.G. tarafından bıçaklandı. 2 şahıs araçlarına binerek kaçarken, olay yerine de polis ekipleri sevk edildi.

Özel hastaneye götürülen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli şahıslar saklandıkları adreste suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Farklı suçlardan 50'ye yakın suç kayıtları olduğu öğrenilen şahısların tartıştıkları sürücüyü bıçaklama anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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