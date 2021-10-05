Uşak’ta korkunç son! Karbonmonoksit gazından etkilenen baba...

Ünalan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde dedesi Ramazan Şimşek (85) ve annesi Fadime Yılmaz (49) ile aynı evde yaşayan genç kız, sabaha karşı evde koku olduğunu, annesi ve dedesinin baygın yattığını görerek ambulansı aradı.

Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Ramazan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fadime Yılmaz'ın ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.