  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'ta korkunç son! Karbonmonoksit gazından etkilenen baba...

Uşak'ta korkunç son! Karbonmonoksit gazından etkilenen baba...

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba hayatını kaybetti, kızı hastaneye kaldırıldı.

Uşak’ta korkunç son! Karbonmonoksit gazından etkilenen baba...
AA

05.10.2021, 16:41

Ünalan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde dedesi Ramazan Şimşek (85) ve annesi Fadime Yılmaz (49) ile aynı evde yaşayan genç kız, sabaha karşı evde koku olduğunu, annesi ve dedesinin baygın yattığını görerek ambulansı aradı.

Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Ramazan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fadime Yılmaz'ın ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta korkunç son! Karbonmonoksit gazından etkilenen baba... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.