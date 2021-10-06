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Haberler Uşak Elektrik direğine tuvaletini yaptı, hayatını kaybetti

Elektrik direğine tuvaletini yaptı, hayatını kaybetti

6.10.2021

UŞAK'TA elektrik direğine tuvaletini yaptığı iddia edilen genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bölme Mahallesi'nde bir tarlada meydana gelen olayda iddialara göre arkadaşıyla tarlada bulunan S.U. (27), tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti. Genç, bilinmeyen bir sebepten o sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.U.'nun arkadaşı M.A. gözaltına alındı

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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