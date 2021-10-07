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Uşak'ta kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu

Uşak'ta Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kargo firmasına ait iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın sonrası vatandaşların beklediği kargolar küle döndü.

Uşak’ta kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu
İHA

07.10.2021, 12:54

Uşak Merkez'de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren kargo şubesinde, henüz bilinmeyen bir sebepten, iş yeri kapalıyken dumanlar yükseldi.

Yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde çıkan yangın, ekiplerin titiz müdahalesi sonucu söndürülürken vatandaşların sabırla beklediği kargolar ise alevlere teslim olarak kül oldu.

Çıkan yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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