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Uşak vaka sayısı en çok artan 3. il oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Uşak’ın da olduğunu açıkladı.

Uşak vaka sayısı en çok artan 3. il oldu
İHA

10.10.2021, 08:20

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Bütün illerin vaka sayısını 100 bin üzerinden değerlendiren harita paylaşan Bakan Koca, 25 Eylül ile 1 Ekim 2021 arasında olan vakaları ve vakaların bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bir önceki haftaya göre en fazla vaka artışının görüldüğü 10 ilden birisi olan Uşak'ta vaka sayısı 100 binde 315,62 olarak kayıtlara geçti. Uşak, bu oranla vaka sayısı en çok artan 3. il olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada; "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.
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