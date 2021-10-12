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Haberler Uşak Aracıyla 30 metrelik uçuruma yuvarlandı

Aracıyla 30 metrelik uçuruma yuvarlandı

12.10.2021

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Spil Dağı yönünden Manisa'ya seyir halindeki Arif Ç. (30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SERVİS ARACI BAĞA UÇTU: 2'Sİ ÇOCUK 3 YARALI
MANİSA'DA kontrolden çıkarak bağa uçan servis aracında bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza Ahmetli-Turgutlu karayolunda meydana geldi. A.Ç. (49) yönetimindeki servis aracı, Ahmetli-Turgutlu karayolunda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak üzüm bağına uçtu. Kazada sürücü A.Ç. ile A.Y.İ. (14), S.E.Ç. (15) yaralandı.

■ SERKAN ÖZCAN

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