Karnındaki bebekle korona kurbanı oldu

UŞAK'TA yaşayan 33 yaşındaki Ceren Döğerli Katar, korona virüs nedeniyle karnındaki 1 aylık bebeğiyle birlikte tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çocuğunu riske atmamak için aşı yaptırmadığı öğrenilen diyetisyen Ceren Döğerli Katar, iki hafta önce rahatsızlandı. Katar'ın yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Uşak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Katar'ın durumu ağırlaştı. Entübe edilen kadının, bir aylık bebeği ameliyatla alındı. Genç anne de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ceren Döğerli Katar'ında annesi bir süre önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI