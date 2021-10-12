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Haberler Uşak Otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü

Otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü

Otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü

12.10.2021

UŞAK'TA meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Kaza, önceki akşam Gökçetepe köyü yakınlarında meydana geldi. Kuzeniyle birlikte gezintiye çıkan Ömer Onur (29) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan araç, savrularak yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra şarampole devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olan ve 30 metre savrulan Murat Onur'un hayatını kaybettiğini belirlerken; araç sürücüsü Ömer Onur ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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