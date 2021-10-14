Tanker kaza geçiren taksiciyi ezip geçti!

UŞAK Banaz'da maddi hasarlı kazaya karışan ticari taksi sürücüsü, tankerin çarpmasıyla öldü. H.D. (56) yönetimindeki 64 LA 820 plakalı kamyon, Uşak-Ankara kara yolunda Süleyman Yavuz (66) kontrolündeki 64 T 0025 plakalı ticari taksiye, daha sonra da lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran Gürcistan uyruklu R.A'ya ait LL-440-LC plakalı TIR'a çarptı. Bu sırada taksi sürücüsü Yavuz aşağıya inerek kazaya bakarken, yoldan çıkan O.A. idaresindeki 06 DD 8107 plakalı tanker çarpması sonucu öldü.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI