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Haberler Uşak Tanker kaza geçiren taksiciyi ezip geçti!

Tanker kaza geçiren taksiciyi ezip geçti!

14.10.2021

UŞAK Banaz'da maddi hasarlı kazaya karışan ticari taksi sürücüsü, tankerin çarpmasıyla öldü. H.D. (56) yönetimindeki 64 LA 820 plakalı kamyon, Uşak-Ankara kara yolunda Süleyman Yavuz (66) kontrolündeki 64 T 0025 plakalı ticari taksiye, daha sonra da lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran Gürcistan uyruklu R.A'ya ait LL-440-LC plakalı TIR'a çarptı. Bu sırada taksi sürücüsü Yavuz aşağıya inerek kazaya bakarken, yoldan çıkan O.A. idaresindeki 06 DD 8107 plakalı tanker çarpması sonucu öldü.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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