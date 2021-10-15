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Haberler Uşak Yangın çıkan evinde feci şekilde can verdi

Yangın çıkan evinde feci şekilde can verdi

Yangın çıkan evinde feci şekilde can verdi

15.10.2021

UŞAK'TA evde yalnız yaşayan bir kişi, çıkan yangında feci şekilde öldü. Merkeze bağlı Göğem köyünde bir evde, önceki gün sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Gelen ekipler bir yandan evde baygın ve yanmış haldeki vatandaşı dışarıya çıkarırken bir yandan da alevleri kontrol altına aldı. Ancak sağlık ekipleri, evde yalnız yaşayan Mehmet Durmuş'un (42) yaşamını kaybettiğini belirledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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