UŞAK'TA narkotik ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçtan 470 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve esrar çıktı. Piyasa değerinin 500 bin lira olduğu öğrenilen uyuşturucu ile yakayı ele veren zehir taciri E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
■ İHSAN KARATAŞ
Uşak'ta 500 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.