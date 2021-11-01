Uşak'ta 500 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi

UŞAK'TA narkotik ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçtan 470 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve esrar çıktı. Piyasa değerinin 500 bin lira olduğu öğrenilen uyuşturucu ile yakayı ele veren zehir taciri E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ İHSAN KARATAŞ