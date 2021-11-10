Olay, Uşak Merkeze bağlı Kalfa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir çiftlik evinde çalışan G.K. (26) ile aynı zamanda çiftlik sahibinin yakını da olan ev arkadaşı U.O. (24) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada U.O., G.K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan G.K., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; U.O. ise emniyete giderek teslim oldu.
İkili arasında geçtiğimiz günlerde de kavga çıktığı, yaralı şahsın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Birlikte yaşadığı ev arkadaşını defalarca bıçakladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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