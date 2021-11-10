  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'ta bir evin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta bir evin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta bir evin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bodrum katta bulunan köpek itfaiye ekibince kurtarıldı. Beraberindeki 20 güvercin ise telef oldu.

Uşak’ta bir evin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü
AA

10.11.2021, 13:36 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021, 13:56

Atatürk Mahallesi İkinci Sümbül Sokak'taki tek katlı bir evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ev sahipleri Ümit-Nejla Güler çifti, itfaiye ekiplerine bodrum katta köpek ve güvercinlerinin bulunduğunu söyledi. Köpeğini yangından kurtarmak için eve girmeye çalışan Ümit Güler'i polis durdurdu.

Yoğun dumanın bulunduğu bodrum katına giren itfaiye personeli, "Linda" isimli köpeği dışarı çıkarttı. Bir itfaiye eri dumandan etkilenen köpeğe, oksijen tüpündeki maskeyi bağlayarak hava verdi. Kendine gelen köpek, sahibine teslim edildi. Köpeklerine kavuşan Güler çifti, gözyaşı döktü.

Bodrum kattaki eşyalara zarar veren yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Burada bulunan 20 güvercinin ise telef olduğu tespit edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta bir evin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.