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Haberler Uşak Tartıştığı ev arkadaşını defalarca bıçakladı

Tartıştığı ev arkadaşını defalarca bıçakladı

11.11.2021

UŞAK'TA çiftlik evini paylaştığı arkadaşını birçok yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Umut Osmanoğlu, emniyete giderek teslim oldu. Olay, Uşak Merkeze bağlı Kalfa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftlik evinde çalışan Güngör Kanat (26) ile aynı zamanda çiftlik sahibinin yakını da olan ev arkadaşı Umut Osmanoğlu (24) arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Osmanoğlu, Kanat'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Güngör Kanat, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken Umut Osmanoğlu ise emniyete giderek teslim oldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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