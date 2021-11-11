Yangından kurtarılan Linda’ya maskeli müdahale

Uşak'ta, Ümit Güler'e ait evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ve poli ekipleri, bodrum katında bulunan 'Linda' isimli köpeği kurtardı.

KORKUDAN ŞOK GEÇİRDİ

Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yoğun dumandan dolayı etkilenen Linda ve bodrum kattaki güvercinler için kurtarma çalışması düzenledi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla Linda kurtarılırken, Ümit Güler ve eşi Nejla Güler gözyaşlarına hakim olamadı. Dumandan etkilenen Linda'ya olay yerinde oksijen maskesi takan ekipler, talihsiz köpekle yakından ilgilendi.

Korkudan kaynaklı şoku atlatan Linda ise, sahiplerinin yanına giderek kendisini sevdirdi. Yangın itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürülürken, bodrum katta bulunan 20 güvercinin ise telef olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI