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Uşak'ta kan donduran olay! Aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü

Uşak'ta aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan U.O, tekrar gözaltına alındı.

Uşak’ta kan donduran olay! Aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü
AA

12.11.2021, 21:14

Uşak'ta Kalfa Mahallesi'nde çalıştığı çiftlikteki müstakil evde U.O'nun (24) bıçakla yaraladığı Güngör Kanat (26), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kanat'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan U.O, tekrar gözaltına alındı.

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