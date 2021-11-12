Uşak'ta Kalfa Mahallesi'nde çalıştığı çiftlikteki müstakil evde U.O'nun (24) bıçakla yaraladığı Güngör Kanat (26), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kanat'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan U.O, tekrar gözaltına alındı.Gelin katili ‘iyi hal’den 20 yıl hapis cezası aldı
Uşak'ta kan donduran olay! Aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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