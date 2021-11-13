Uşak merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 12 tutuklama

"Silah kaçakçılığı", "tehditle çek senet tahsil etmek", "tehdit", "uyuşturucu ticareti" "yağma" gibi suçları işlediği öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyonda Uşak merkezli Ankara ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 12 şüpheli ise Banaz ilçesinde adliyeye sevk edildi.

İ.D. (35), A.G. (45), İ.Ş. (29), İ.Ö. (30), M.S.Ö. (23), C.E. (33), İ.P. (32), S.U. (38), H.A.K. (35), A.A. (32), M.M. (38) ve M.K. (39) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Kasım'da Uşak, Ankara ve Muğla illerinde organize suç örgütüne yönelik 27 adrese 47 ekip, 220 polisin katılıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmiş, aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslere ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada, 5 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve mermi ile 2,5 kilogram esrar ele geçirilmişti.

Öte yandan soruşturma sırasında örgütle ilişkisi bulunan ve hakkında "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K.'nin (61) de yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.