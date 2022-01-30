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Uşak'ta yolcu otobüsünde yeşil reçeteyle satılan 16 bin 800 hap ele geçirildi

Uşak'ta yolcu otobüsündebir koli içerisinde, yeşil reçeteyle satılan 16 bin 800 adet hap ele geçirildi, zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA

30.01.2022, 18:08

Uşak’ta yolcu otobüsünde yeşil reçeteyle satılan 16 bin 800 hap ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Uşak kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, bagajdaki bir kolide yeşil reçeteye tabi 16 bin 800 uyuşturucu hap, 13 gram skunk ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kolinin sahibi olduğu tespit edilen yolcu Y.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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