Iki gündür kayıp olan avcı donarak ölmüş

UŞAK'TA, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Aytekin Akca'nın (64) cesedi av için gittiği kırsal alanda bulundu. Bozköy Güldezler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 kız çocuk babası Aytekin Akca, 30 Ocak'ta evinin yakınlarındaki kırsal alana ava gitti. Akca'dan haber alamayan yakınları, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu bölgede arama çalışması başlattı. Geniş alanda yapılan 4 saatlik arama sonucu önceki gün Akca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Akca'nın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. N MURAT ŞENBAKLAVACI