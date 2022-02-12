  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Kayıp kadını arama çalışmalarında cesedi su kuyusunda bulundu

Kayıp kadını arama çalışmalarında cesedi su kuyusunda bulundu

Uşak’ta 39 yaşındaki zihinsel engelli bir kadın, yakınlarının haber vermesi üzere başlatılan arama çalışmasında ölü bulundu. Şerife Dönmez'in cesedine köyün hemen dışındaki bir kuyuda rastlandı.

İHA

12.02.2022, 10:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022, 10:35

Kayıp kadını arama çalışmalarında cesedi su kuyusunda bulundu

Son dakika edinilen bilgilere göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Şerife Dönmez (39), akşam saatlerinde evden ayrıldı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Durum üzerine bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken olay yerinde ekiplerce arama çalışması başlatıldı. Olay yerine giden ekipler, ihbarlar üzerine Dönmez'in ikamet ettiği köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kuyuda Dönmez'in cansız bedeni olduğunu belirledi.

Dönmez'in cenazesi itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkarılırken ölüm sebebi için, incelenmek üzere otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.