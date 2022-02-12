Ölümden kaçış

Uşak'ta 3 katlı binada çıkan yangında alevler ve dumanlar içerisinde kalan anne ve 2 yaşındaki kızını son anda komşular ve itfaiye ekipleri kurtardı. İl merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada yangın çıktı. Zemin katta bulunan Serkan Y'ye ait doğalgaz tesisatı yapılan işyeri ve bodrum katında bulunan depoda başlayan alevler üst katları sardı.

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Çevredekilerin Uşak Belediyesi İtfaiyesi'ne haber vermeleri üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri derhal binayı boşaltmaya ve yangına müdahaleye başladı. İkinci katta bir dairede dumandan etkilenen anne Yasemin Y. ve 2 yaşındaki İkra Y'yi içeri giren komşuları ve itfaiyeciler kurtardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinden sonra yangın kontrol altına alınırken 3 katlı evin kullanılmaz hale geldiği görüldü. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yasemin ve kızı İkra'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.