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Haberler Uşak Ölümden kaçış

Ölümden kaçış

Uşak’ta yaşadıkları binanın alt katında yangın çıkınca 2 yaşındaki kızıyla birlikte evinde mahsur kalan Yasemin Y. komşularının ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

12.2.2022

Ölümden kaçış

Uşak'ta 3 katlı binada çıkan yangında alevler ve dumanlar içerisinde kalan anne ve 2 yaşındaki kızını son anda komşular ve itfaiye ekipleri kurtardı. İl merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada yangın çıktı. Zemin katta bulunan Serkan Y'ye ait doğalgaz tesisatı yapılan işyeri ve bodrum katında bulunan depoda başlayan alevler üst katları sardı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredekilerin Uşak Belediyesi İtfaiyesi'ne haber vermeleri üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri derhal binayı boşaltmaya ve yangına müdahaleye başladı. İkinci katta bir dairede dumandan etkilenen anne Yasemin Y. ve 2 yaşındaki İkra Y'yi içeri giren komşuları ve itfaiyeciler kurtardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinden sonra yangın kontrol altına alınırken 3 katlı evin kullanılmaz hale geldiği görüldü. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yasemin ve kızı İkra'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.