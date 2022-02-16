Ayrılık cinayeti

UŞAK'TA kendisinden ayrılmak isteyen karısını ormana götürerek kafasından vuran adam, ardından tetiği kendisine çevirerek intihara teşebbüs etti. Üç çocuk annesi kadın Nazife Bulut (39) olay yerinde can verirken, öfkeli koca Önder Bulut (43) ağır yaralandı.

TÜFEĞİ ÇENESİNE DAYADI

KORKUNÇ olayda Önder Bulut, boşanmak istediğini söyleyen eşi Nazife Bulut'u (39) konuşma isteğiyle bir arkadaşından ödünç aldığı otomobille Kent Ormanı'na götürdü. Burada otomobil içinde bir süre konuşan ikilinin arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli adam bagajda bulunan av tüfeğini alarak karısı Nazife Bulut'u kafasından vurdu.

KANLAR içinde yere yığılan talihsiz kadının öldüğünü gören Önder Bulut, abisini arayarak, "Abi Nazifeyi öldürdüm, ben de intihar edeceğim. Bizi kent ormanında bulursunuz" diyerek tüfeği çenesine dayadı ve tetiğe bastı. Olay yerine, kardeşinin otomobili ödünç aldığı arkadaşıyla gelen Bulut'un abisi, genç kadının cesedi ve ağır yaralı haldeki Önder Bulut'la karşılaştı.

SORUNLAR YAŞIYORLARDI

İHBAR üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Önder Bulut'u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hayatını kaybettiği belirlenen Nazife Bulut'un cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Önder Bulut'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, komşuları Bulut çiftinin son günlerde sürekli sorunlar yaşadığını dile getirdi.

MURAT ŞENBAKLAVACI