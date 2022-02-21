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Haberler Uşak Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Camiden evine dönerken dehşeti yaşadı

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Camiden evine dönerken dehşeti yaşadı

Uşak'ta bir kişi camiden evine döndüğü sırada sokak ortasında başından vuruldu. 76 yaşındaki adamın hayati tehlikesi devam ederken olay yerinde bulunan saldırgan ise gözaltına alındı.

İHA

21.02.2022, 17:34 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022, 17:44

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Camiden evine dönerken dehşeti yaşadı

Olay Uşak Merkez'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne bağlı 4. Seher Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre H. Ç. (76), camiden çıkıp evine yürüdüğü sırada, önceden de husumetli oldukları öğrenilen yan komşusu K. İ. (79) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İddiaya göre; evinin bahçesinde sandalye de oturduğu sırada H. Ç.'yi gören K. İ., belinde bulunan tabanca ile 2 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan H. Ç., sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde bulunan K. İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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