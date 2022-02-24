Kasım dede komşusunu kıskançlıktan öldürmüş

UŞAK'TA eşine kötü gözle baktığı gerekçesi ile 76 yaşındaki komşusu Haydar Çakar'ı başından vurarak öldüren Kasım İ. (79) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, il merkezindeki Ahmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Kasım İ. evinin bahçesinde otururken, namazdan dönen komşusu Haydar Çakar'ı tabanca ile iki el ateş ederek başından ağır şekilde yaraladı.

Çakar kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından polise teslim olan Kasım dede, ifadesinde komşusu Haydar Çakar'ı eşine kötü gözle baktığını ileri sürdü. İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan Kasım İ.'nin adliyeden çıkartılırken bastonuyla güçlükle yürüdüğü görüldü. ■ İHSAN KARATAŞ