Fabrikada hidrojen sülfür paniği: 1 yaralı

UŞAK Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde köpek maması üretimi yapan bir fabrikada çalışan E.K. (37) makinelerin bulunduğu bölümde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun gazın olduğu belirlenen fabrikadaki 30 işçinin tahliye edilmesinin ardından bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi. Koruyucu kıyafet ve maskelerle fabrikaya giren AFAD ekipleri, yaptıkları ölçümlerde içeride yüksek oranda hidrojen sülfür gazı olduğunu tespit etti. AFAD ekiplerince fabrikanın giriş ve çıkış kapılarına yerleştirilen fanlarla içerideki gaz tahliye edildi. Hastanede tedavi altına alınan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Fabrikadaki hidrojen sülfür gazının nereden sızdığının belirlenmesine ilişkin çalışma başlatıldı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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