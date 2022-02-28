Doğal Yaşam Parkı’nın 54 sakini artık Uşaklı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda doğan 12 türde 54 yaban hayvanı artık Uşaklı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Parkı'nda doğan 12 türde 54 yaban hayvanı, yaşam kalitesini göz önünde bulundurarak talep üzerine Uşak'a gönderdi. Devekuşu, kızıl geyik, alageyik, pony, yaban keçisi ve ördeklerin de aralarında bulunduğu hayvanlar Uşak Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

BAĞIŞ YAPILIYOR

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların kendilerini güvende hissettiği için popülasyonlarının arttığını ifade ederek, "Sayı arttıkça biz de hem hayvanların yaşam kalitesini düşürmemek hem de diğer illerdeki yurttaşlarımızın hayvanat bahçelerinde farklı türden hayvanları görmesini sağlamak için bağış yapıyoruz" diye konuştu.