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Uşak'ta sokak ortasında dehşet! Hasmını av tüfeğiyle vurdu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yaşanan olayda husumetlisi ile karşılaşan Mustafa K. av tüfeğine sarıldı. O sırada aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalışan İrfan Ö. ise vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı.

İHA

16.03.2022, 10:45

Uşak’ta sokak ortasında dehşet! Hasmını av tüfeğiyle vurdu

Olay, Sivaslı ilçesi Atatürk Mahallesi Hatipler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe meydanına gelen Mustafa K. (45), aralarında husumet olduğu öğrenilen İrfan Ö. (44) ile karşılaştı.

Tartışmaya başlayan iki kişiden Mustafa K., aracında bulunan av tüfeğini alarak aracına binmek üzere olan İrfan Ö'ye ateş etti. Saçmaların sağ kalçasına isabet ettiği İrfan Ö., kanlar içinde yere yığıldı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı İrfan Ö.'u ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İrfan Ö'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi. Şüpheli Mustafa K'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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