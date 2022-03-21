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Haberler Uşak Uşak'ta binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta iki katlı binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşadı. Yangın anında evde bulunan 2 kişi son anda kurtarılırken, komşusuna yardıma gelen 1 kişi daha dumandan etkilendi.

21.03.2022, 08:19

Uşak’ta binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Karaağaç Mahallesi Dördüncü Keklik Sokak'ta iki katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından evden çıkarılan ve dumandan etkilenen F.D. ve Ş.D. hastaneye kaldırıldı.

Komşusunun evinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen D.S. ise 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Binanın çatısına da sıçrayan ve itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu.

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