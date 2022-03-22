Down sendromlu milli yüzücünün hedefi antrenörlük

UŞAK Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu down sendromlu milli yüzücü Mehmet Fatih Karahan, kendisi gibi özel çocuklara yüzme eğitimi vermek istiyor. Uşak'ta 4 yaşında kas gelişimine katkı sağlaması için ailesinin desteğiyle yüzmeye başlayan 30 yaşındaki Mehmet Fatih Karahan, kendisini geliştirip ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etti.

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini 2016'da kazanan Karahan, geçen yıl Haziran ayında "antrenörlük" belgesini alarak üniversiteden mezun oldu. Tutkunu olduğu yüzme sporundan hiç vazgeçmeyen Karahan, her gün Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tesislerinde antrenörü Abdullah Karahan ile yeni şampiyonalar için hazırlıklanıyor. Karahan, "Antrenörlük yapmayı çok istiyorum" dedi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI