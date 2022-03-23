Türkiye’nin en modern deri işleme tesisi yarın Uşak’ta açılıyor! Bölgeye 100 milyon liralık yatırım

Uşak Deri (Karma) OSB'nin (UKOSB) nihai faydalanıcı ve Zafer Kalkınma Ajansının proje ortağı olarak yer aldığı UBDİT'e, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Ticaret Borsası ve Uşak Üniversitesi de ana paydaşlar olarak destek veriyor.

UKOSB'de 8 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekare alana sahip, 35 makine ve ekipmanla büyükbaş deri işleme alanında Türkiye'nin en modern ortak kullanım tesislerinden biri olması amaçlanan UBDİT'te günde yaklaşık 20 ton büyükbaş deri işlenecek.

Tesis, Bakan Mustafa Varank'ın katılacağı törenle yarın açılacak.