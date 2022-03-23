Türkiye’nin en modern deri işleme tesisi yarın Uşak’ta açılıyor! Bölgeye 100 milyon liralık yatırım

SEKTÖRÜN 12 AY ÜRETİM YAPMASI SAĞLANACAK
Küçükbaş deri işleme konusunda büyük tecrübeye sahip sanayicilerin UBDİT ile kazanımlarını sıralayan Karahallı, şu ifadelere yer verdi:
"Herhangi bir yatırım yapmadan çok düşük maliyetlerle büyükbaş deri işleme olanağına sahip olacaklar. Üretim ve işçilikle ilgili sorun yaşamadan, zamanlarını verimli kullanıp, karlılıklarını artırabilecekler. Rekabet güçlerini artırıp yurt içi ve yurt dışında yeni pazarlara ulaşma olanağı bulacaklar. Ayakkabı ve saraciye ürünleri üretiminde kullanılan büyükbaş deriyi işleyerek işlerini geliştirip, gelirlerini artırabilmek şansına sahip olacaklar. Şu an 6-8 ay çalışan deri sektörünün 12 ay boyunca sürekli üretim yapması sağlanacak."
Karahallı, tesisle birlikte pazarda söz sahibi olacak deri üreticilerinin gelecek dönemlerde de mobilya ve otomotiv gibi karlılığı yüksek sektörlere ürün sağlayabilme olanağına kavuşacaklarına işaret ederek, "Sanayicilerimiz ayrıca proje kapsamında kurulan Uşak Deri Kümesi ile birlikte iş yapma imkanına sahip olacak ve kümelere verilen devlet desteklerinden yararlanabilme olanağı da bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.