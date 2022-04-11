  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Fırça darbeleri ile kanseri yendi

Fırça darbeleri ile kanseri yendi

11.4.2022

Fırça darbeleri ile kanseri yendi

UŞAKLI Gülümser Atak Akbay, yakalandığı kanser hastalığını resim tutkusu ile yendi. Uşak Devlet Hastanesi'nde görevli 26 yıllık ebe, evli ve 2 çocuk annesi Akbay, görev yaptığı çocuk gelişim merkezi duvarlarına yaptığı resimlerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da takdirini kazandı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mucizelere tanık ellerin hünerleri az değilmiş. Resimlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Kansere yakalandığını öğrenince hayata küsmek yerine doktoru Utku Dönem Dilli, eşi ve kızlarının teşviki ile yetenekli olduğu resim sanatına sarılan Akbay, hastalığı yenmeyi başardı. Çevresinde "Kansere fırça darbesi vuran kadın" olarak anılmaya başlayan Akbay, "Resim çizerken yaşadığım tüm zorlukları unuttum. Hayata yeniden bağlandım" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA