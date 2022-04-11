Fırça darbeleri ile kanseri yendi

UŞAKLI Gülümser Atak Akbay, yakalandığı kanser hastalığını resim tutkusu ile yendi. Uşak Devlet Hastanesi'nde görevli 26 yıllık ebe, evli ve 2 çocuk annesi Akbay, görev yaptığı çocuk gelişim merkezi duvarlarına yaptığı resimlerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da takdirini kazandı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mucizelere tanık ellerin hünerleri az değilmiş. Resimlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Kansere yakalandığını öğrenince hayata küsmek yerine doktoru Utku Dönem Dilli, eşi ve kızlarının teşviki ile yetenekli olduğu resim sanatına sarılan Akbay, hastalığı yenmeyi başardı. Çevresinde "Kansere fırça darbesi vuran kadın" olarak anılmaya başlayan Akbay, "Resim çizerken yaşadığım tüm zorlukları unuttum. Hayata yeniden bağlandım" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE