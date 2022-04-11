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Haberler Uşak Yapay kalp kliniği kurmak istiyor

Yapay kalp kliniği kurmak istiyor

11.4.2022

Yapay kalp kliniği kurmak istiyor

Almanya'nın en prestijli ödülü olan "Alman Tıp Ödülü"nü 2019 yılında alan yapay Kalp Cerrahisi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, "Hedefim yapay kalp kliniği kurmak, hasta kalpleri ameliyat etmek ve iyileştirmek" dedi. Gürsoy, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Köln'de düzenlediği konferansta, 2012 yılında ilk kez yapay kalp nakli gerçekleştirdiğinde, Avrupa'da bu ameliyatı yapan ilk kadın doktor olduğunu söyledi. Öğrencilik hayatında çok destek gördüğünü belirten Gürsoy, "Göçmen misafir işçi bir ailenin kızı olmaktan utanmadım, aksine bununla gurur duydum. Azim ve gayretle çalışarak bu konuma geldim" diye konuştu.

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