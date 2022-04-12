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Haberler Uşak Küçük Okay’ın adı öldüğü bulvara verildi

Küçük Okay’ın adı öldüğü bulvara verildi

11 yaşındaki Okay Çakı’nın adı, yaşamını yitirdiği bulvara verilirken yola sinyalizasyon ışıkları konuldu

12.4.2022

Küçük Okay’ın adı öldüğü bulvara verildi

UŞAK'TA 7 ay önce motosikleti ile minibüs altında kalarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Okay Çakı'nın adı yaşamını yitirdiği bulvara verildi. Ayrıca, yola sinyalizasyon ışıkları konuldu. Oğlunun adının kavşağa verilmesine çok sevinen Mesut ve Zeliha Çakı çifti sosyal medyadan teşekkür mesajı paylaştı.

Kaza, Uşak-Denizli karayolu üzerinde bulunan Sivaslı beldesine bağlı Pınarbaşı beldesinde geçtiğimiz Eylül'de meydana gelmişti. Uşak'tan Denizli yönüne giden C.A. (57) yönetimindeki minibüs, Pınarbaşı beldesinde kavşaktan yola çıkan Okay Çakı idaresindeki plakasız motosiklete çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Çakı, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
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