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Haberler Uşak Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi

Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte düzenlenen helikopterli havadan denetlemeye katılarak incelemelerde bulundu.

İHA

12.04.2022, 22:17

Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi

Uşak'ta, Aydın Filo Komutanlığı'na bağlı helikopter yardımıyla havadan denetlemeler gerçekleştirildi.

Denetlemelere Vali Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sağıroğlu katıldı.

Denetimlerde Uşak Organize Sanayi Bölgesi 1. ve 2. Yerleşke alanları, 3. genişleme bölgesi, Banaz Organize Sanayi Bölgesi, Uzundere ve Kocadere Göletleri, Karacihisar ve Ayrancı Barajları ile polis ve jandarma ekiplerinin şehirler arası yollarda yürüttüğü trafik ve asayiş uygulamalarını havadan inceledi.

Organize Sanayi Bölgesi genişlemesine yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerini ifade eden Vali Funda Kocabıyık, uçuşun ardından yaptığı değerlendirmede, "Gelişen ve büyüyen ilimizdeki yatırımları zaman zaman gerçekleştirilen helikopter uçuşlarıyla yerinde görüp değerlendirme fırsatımız oluyor.

Özverili çalışmalarından dolayı jandarma ve emniyet personelimiz ile Organize sanayi bölgelerimizdeki yatırımların ve kamu yatırımlarının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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