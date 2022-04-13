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Haberler Uşak Berberler kavgası: Eski çırağını bıçakladı

Berberler kavgası: Eski çırağını bıçakladı

Biri yaralanan iki berberin aralarında çıkan kavganın sebebi bilinmiyor.

13.4.2022

Berberler kavgası: Eski çırağını bıçakladı
UŞAK'TA tartıştığı eski ustası tarafından bıçaklanarak yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı. M.B, önceden yanında çalışan O.C'nin İslice Mahallesi Annaç Sokak'taki berber dükkanına gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, O.C'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli M.B. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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