Berberler kavgası: Eski çırağını bıçakladı

UŞAK'TA tartıştığı eski ustası tarafından bıçaklanarak yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı. M.B, önceden yanında çalışan O.C'nin İslice Mahallesi Annaç Sokak'taki berber dükkanına gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, O.C'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli M.B. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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